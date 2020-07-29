«Любой игрок считает не деньги, а титулы». Газзаев назвал Кокорина «звездой местного значения»

Знаменитый российский тренер, обладатель Кубка УЕФА и четырехкратный чемпион России Валерий Газзаев дал интервью «СЭ». В частности, он оценил перспективы Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые вернулись в футбол после нахождения в колонии.

— Кокорин и Мамаев, безусловно, талантливые футболисты, которые не растеряли свои качества, — сказал Газзаев. — Оба неслучайно сразу стали ведущими игроками в своих новых клубах. Видно, что они попали в свою стихию, у них есть жажда игры и желание реабилитироваться после скандала.

Но время идет, годы летят. Кокорин вроде бы всегда был на слуху, случались проблески — но глобально серьезных достижений в сборной, в клубах на международном уровне, да и во внутреннем чемпионате у него нет. Звезда местного значения? Устраивает ли это его самого?

Безусловно, каждый спортсмен стремится получить выгодный контракт. Но хочется, чтобы помимо этого футболист ставил перед собой самые большие и амбициозные спортивные задачи. Любой игрок спустя годы вспоминает не количество заработанных денег, а число титулов, побед и забитых голов. (Дмитрий Симонов)

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