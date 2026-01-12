Источник: «Зенит» снова попытается подписать форварда «Крузейро» Кайо Жорже

«Зенит» продолжает интересоваться нападающим «Крузейро» Кайо Жорже, сообщает Legalbet.

По информации источника, сине-бело-голубые намерены предпринять еще одну попытку подписать игрока. Клуб надеется использовать хорошие отношения с агентом 23-летнего бразильца, который также представляет интересы игрока «Зенита» Педро.

Кайо Жорже выступает за «Крузейро» с лета 2024 года. Он провел за команду 69 матчей, забил 33 гола и сделал 11 результативных передач.

Контракт футболиста с «Крузейро» рассчитан до конца 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кайо Жорже в 22 миллиона евро.