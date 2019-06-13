Лунев извинился за скандал в аэропорту

Вратарь "Зенита" и сборной России Андрей Лунев принес извинения за инцидент с его участием в аэропорту "Внуково". Футболист на повышенных тонах разговаривал у стойки регистрации с представителем авиакомпании, рейсом которой должен был вылететь домой – в Санкт-Петербург. На игрока был составлен административный протокол по статье "Мелкое хулиганство".

- Я приношу глубокие извинения сотрудникам, которых оскорбил, и всем окружающим, - цитирует пресс-служба авиакомпании "Россия" Лунева. - Несмотря на ситуацию, в которой я оказался, никто не имеет права опускаться до личных оскорблений. Понимаю, что разные бывают обстоятельства, но такое поведение с моей стороны просто неприемлемо

Гендиректор "Зенита" проведет беседу с Луневым по поводу инцидента во Внуково //

Лунева задержали во Внуково. Подробности