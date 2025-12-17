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17 декабря 2025, 23:45

«Краснодар» пошутил о фото Сафонова с кубком

Руслан Минаев

«Краснодар» опубликовал шуточный пост с вратарем «ПСЖ» Матвеем Сафоновым, держащим в руках трофей Межконтинентального кубка.

В финале турнира парижская команда обыграла «Фламенго» в серии пенальти (1:1, 2:1). Россиянин отразил четыре удара в серии послематчевых пенальти.

«Когда наконец-то попал на общее фото», — говорится в посте в Telegram-канале «Краснодара».

15 декабря «ПСЖ» разместил фото команды у самолета перед финалом Межконтинентального кубка без Сафонова. Позже россиянин опроверг информацию о своем намеренном удалении из кадра и рассказал, что во время снимка спрятался за одноклубниками.

Матвей Сафонов с&nbsp;Межконтинентальным кубком.Великий матч Сафонова! Отбил четыре пенальти и принес «ПСЖ» Межконтинентальный кубок

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Матвей Сафонов
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 00:00 ЦСКА – Балтика - : -
26.07 00:00 Рубин – Краснодар - : -
26.07 00:00 Акрон – Зенит - : -
26.07 00:00 Факел – Динамо Мх - : -
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