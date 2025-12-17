«Краснодар» пошутил о фото Сафонова с кубком

«Краснодар» опубликовал шуточный пост с вратарем «ПСЖ» Матвеем Сафоновым, держащим в руках трофей Межконтинентального кубка.

В финале турнира парижская команда обыграла «Фламенго» в серии пенальти (1:1, 2:1). Россиянин отразил четыре удара в серии послематчевых пенальти.

«Когда наконец-то попал на общее фото», — говорится в посте в Telegram-канале «Краснодара».

15 декабря «ПСЖ» разместил фото команды у самолета перед финалом Межконтинентального кубка без Сафонова. Позже россиянин опроверг информацию о своем намеренном удалении из кадра и рассказал, что во время снимка спрятался за одноклубниками.