Лукас Вера рассказал, каково ему последние два с половиной года живется в России

Полузащитник «Химок» Лукас Вера рассказал, каково ему последние два с половиной года живется в России.

— Эти два с половиной года я наслаждаюсь жизнью. В России очень хорошо себя чувствую, здесь комфортно жить, играть в футбол. РПЛ — очень хорошая лига, я к ней привык и быстро прошел адаптационный период.

— Можете назвать Россию своим вторым домом?

— Конечно, это мой второй дом! Моя семья тоже любит Россию. Они периодически приезжают на месяц-полтора. Выходим с ними гулять. Оренбург — приятный, но маленький город. В Москве все-таки гораздо больше мест, которые можно посетить с родными, — приводит слова Веры «РБ Спорт».

Вера выступает в России с июля 2022 года. Аргентинец перешел из «Лануса» в «Оренбург», в котором провел два года. Сейчас 27-летний футболист играет за «Химки».