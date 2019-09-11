Лукас Сантос в ЦСКА: почему армейцы не смогли взять игрока зимой и что изменилось летом

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал ситуацюи с транесфером полузащитника Лукаса Сантоса. Армейцы арендовали хавбека у «Васку да Гама» этим летом, но могли взять еще в начале года.

— По атакующему хавбеку Лукасу Сантосу переговоры были еще зимой, в бразильской прессе все это подтверждали. Почему не договорились тогда?

— На тот момент «Васку да Гама» категорически отказался от формата «аренда плюс опция выкупа». Мы за этим футболистом продолжали следить, считаем, что у него есть хорошие качества. Но для того, чтобы они переросли в нечто большее, должно сработать много факторов. Надеюсь, так и получится.

Буквально на флажке летнего трансферного окна предприняли очередную попытку — и благодаря позиции агентов, самого футболиста, клуба нам пошли навстречу. Удалось договориться на абсолютно адекватных условиях — аренда с опцией выкупа по нашему решению.

— Аренда с опцией выкупа — это новая фишка селекционной работы?

— Это инструмент, который в непростых условиях позволяет решать задачи. Понятно, что такой возможности — просто покупать всех, как у того же «Зенита», у нас нет. (Дмитрий Симонов, Виталий Айрапетов)

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