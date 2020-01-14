Лукас Сантос: «Тот опыт, что я приобрел в России, будет для меня невероятно полезен»

Полузащитник «Васку да Гама» Лукас Сантос рассказал, что ему дало то время, что он провел в ЦСКА на правах аренды. 20-летний бразилец с лета 2019 года провел за армейцев 5 матчей во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

— Тот опыт, что я приобрел в России, будет для меня невероятно полезен, — приводит слова Сантоса Estadao. — Аренда в ЦСКА много меня научила, заставила повзрослеть. К тому же я узнал, что такое европейский футбол. И уверен, что это позволит мне прогрессировать и хорошо проявить себя в новом году.