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Лукас Сантос: «Тот опыт, что я приобрел в России, будет для меня невероятно полезен»

09:42
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Полузащитник «Васку да Гама» Лукас Сантос рассказал, что ему дало то время, что он провел в ЦСКА на правах аренды. 20-летний бразилец с лета 2019 года провел за армейцев 5 матчей во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

— Тот опыт, что я приобрел в России, будет для меня невероятно полезен, — приводит слова Сантоса Estadao. — Аренда в ЦСКА много меня научила, заставила повзрослеть. К тому же я узнал, что такое европейский футбол. И уверен, что это позволит мне прогрессировать и хорошо проявить себя в новом году.

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