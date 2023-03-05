Агент: «Думаю, Клаудиньо сыграет в следующем матче»

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия рассказал, когда полузащитник «Зенита» Клаудиньо сможет сыграть за питерскую команду после травмы.

«Думаю, Клаудиньо сыграет в следующем матче», — приводит слова Гарсии «РБ Спорт».

В текущем сезоне 26-летний хавбек провел за питерскую команду 19 матчей, забил три гола и отдал восемь результативных передач.

«Зенит» сыграет свой следующий матча 12 марта против «Химок», начало встречи — 14.00 мск.