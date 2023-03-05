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Сегодня, 13:27

Корниленко считает, что Писарский входит в топ-3 лучших форвардов страны

Алина Савинова
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко ответил на вопрос, почему в РПЛ становился все больше иностранцев.

«Не сказал бы, что их больше, чем раньше. Просто уровень немного другой — если брать первую пятерку, уровень лет 6-7 назад был выше, чем сейчас. Иностранцев не стало больше, просто качество стало немножко ниже. А так у нас есть прекрасный пример «Ростова», который играет только россиянами», — приводит «РБ Спорт» слова Корниленко.

Также он заявил, что, по его мнению, нападающий клуба Владимир Писарский входит в топ-3 лучших форвардов России.

«Да, входит. Моя тройка — Соболев, Писарский, Тюкавин», — добавил спортивный директор.

Писарский перешел в самарский клуб в зимнее трансферное окно. В текущем сезоне он забил 14 голов и сделал 2 результативные передачи в 15 матчах РПЛ.

«Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-kornilenko-pisarskij-vhodit-v-top-3-forvardov-strany/
Сергей Корниленко
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ФК Крылья Советов (Самара)
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
5
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
6
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
7
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
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4.03 14:00
Спартак – Урал
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4.03 16:30
Зенит – Пари НН
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4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 3 : 1
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Ростов – Локомотив
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Динамо – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Торпедо
 - : -
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 - : -
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Владимир Писарский

Владимир Писарский

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

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Илья Кутепов

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