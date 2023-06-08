Лучший игрок РПЛ: как голосовали футболисты «Краснодара»

«СЭ» провел традиционный опрос всех клубов РПЛ в сезоне-2022/23 и определил лучшего футболиста в чемпионате России.

Лучшим признан форвард «Зенита» Малком. В топ-3 вошли нападающий «Спартака» Квинси Промес и форвард ЦСКА Федор Чалов.

От каждой из 16 команд проголосовали по 11 игроков, все они называли свои тройки. За первое место в анкетах начислялось 3 балла, за второе — 2, за третье — 1.

Приводим выбор 11 футболистов «Краснодара».

Фото «СЭ»

Выбор каждого из 11 футболистов из 16 клубов РПЛ и подробный итог опроса — в этом материале. Интервью Малкома о победе в голосовании игроков, всем сезоне и будущем — на этой странице.