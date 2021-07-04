Лучший бомбардир в истории сборной Испании поздравил «Сочи» с днем рождения

4 июля отмечает день рождения футбольный клуб «Сочи». Команда была образована 4 июля 2018 года. С июля 2019 года он выступает в российской премьер-лиге.

Специальное поздравление для клуба записал знаменитый испанский футболист Давид Вилья.

«Всем привет! Это Давид Вилья. Я хочу поздравить с днем рождения футбольный клуб «Сочи». Я знаю, что у вас большое событие. Наслаждайтесь этим днем и продолжайте развивать футбол в России. Счастливо, всего наилучшего!» — сказал испанец.

В составе сборной Испании Вилья выигрывал чемпионат мира и чемпионат Европы. Он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.