Лучший бомбардир «Оренбурга» Деспотович покинул клуб
12:46
«Оренбург» на официальном сайте сообщил, что клуб покинули вратарь Александр Довбня и форвард Джордже Деспотович.
У 33-летнего россиянина и 28-летнего серба 31 мая истекли контракты.
Деспотович в текущем сезоне провел 20 матчей в РПЛ и забил 8 голов, став лучшим бомбардиром клуба в сезоне. На счету Довбни 6 матчей, в которых он пропустил 9 мячей.
Дополнительная информация:
https://fcorenburg.ru/news/novosti-osnovy/despotovich-i-dovbnya-pokidayut-fk-orenburg.html
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