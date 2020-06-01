Лучший бомбардир «Оренбурга» Деспотович покинул клуб

«Оренбург» на официальном сайте сообщил, что клуб покинули вратарь Александр Довбня и форвард Джордже Деспотович.

У 33-летнего россиянина и 28-летнего серба 31 мая истекли контракты.

Деспотович в текущем сезоне провел 20 матчей в РПЛ и забил 8 голов, став лучшим бомбардиром клуба в сезоне. На счету Довбни 6 матчей, в которых он пропустил 9 мячей.