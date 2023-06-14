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Сегодня, 17:04

«Крылья Советов» пока не выкупили Бабкина у «Локомотива», трансфер полузащитника может не состояться

Алина Савинова
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Полузащитник «Локомотива» Сергей Бабкин может не перейти в «Крылья Советов» на постоянной основе, сообщает «РБ Спорт».

Футболист провел сезон-2022/23 в самарском клубе на правах аренды. Ранее появилась информация о том, что «Крылья Советов» планируют активировать опцию выкупа полузащитника у московской команды.

По информации источника, до 10 июня, согласно арендному договору, «Крылья» должны были уведомить «Локомотив» об активации опции выкупа футболиста за 35 миллионов рублей. Официальное сообщение было отправлено 9 июня. Однако эта формальность пока не обзывает самого Бабкина подписывать соглашение. Стороны еще не договорились о трансфере, поэтому переход футболиста в самарскую команду на постоянной основе под вопросом. Отмечается, что окончательное решение будет за игроком.

Бабкин играл за «Локомотив» с 2019 года и провел за основную команду 20 матчей. В «Крыльях» он провел 12 матчей в этом сезоне РПЛ, не отметившись результативными действиями.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/kry-l-ya-sovetov-poka-ne-vy-kupili-babkina-u-lokomotiva-perehod-mozhet-ne-sostoyat-sya/
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Сергей Бабкин
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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ЦСКА – Ростов
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Локомотив – Торпедо
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Ахмат – Краснодар
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Александр Соболев

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