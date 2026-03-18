Бюст Пономарева откроют на Алее славы ЦСКА 25 марта

Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев рассказал, что 25 марта на Аллее славы армейского клуба будет открыт его бюст.

«Конечно, это почетно, я даже сам не ожидал. Это инициатива всего ветеранского движения ЦСКА, президиума совета ветеранов. Обидно, что не футбольный клуб», — сказал Пономарев ТАСС.

За свою карьеру защитник выступал за калининскую «Волгу» (1960-1961) и ЦСКА (1962-1969). В составе сборной СССР он принимал участие в чемпионате мира 1966 года.

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