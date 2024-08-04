Кобнан: «Хочу помогать «Краснодару» в каждом матче»

Форвард «Краснодара» Мозес Кобнан поделился ожиданиями от сезона-2024/25.

«Хочу помогать команде в каждом матче. Буду рад, если буду забивать и делать передачи в регулярно. 60 на 40 процентов, где-то так», — приводит слова Мозеса «РБ Спорт».

21-летний нигериец выступает за «Краснодар» с января 2023 года. В текущем сезоне нападающий провел 4 матча, в которых отметился результативной передачей. Контракт игрока рассчитан до лета 2026 года.