Кобнан: «Хочу помогать «Краснодару» в каждом матче»
Форвард «Краснодара» Мозес Кобнан поделился ожиданиями от сезона-2024/25.
«Хочу помогать команде в каждом матче. Буду рад, если буду забивать и делать передачи в регулярно. 60 на 40 процентов, где-то так», — приводит слова Мозеса «РБ Спорт».
21-летний нигериец выступает за «Краснодар» с января 2023 года. В текущем сезоне нападающий провел 4 матча, в которых отметился результативной передачей. Контракт игрока рассчитан до лета 2026 года.
Источник: РБ Спорт
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|3
|3
|0
|0
|8-2
|9
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|8-1
|7
|
4
|Химки
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
5
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
6
|Ростов
|3
|1
|1
|1
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|4
|
7
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|2
|1
|0
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|
8
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|2
|1
|0
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|3-3
|3
|
9
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|1
|0
|2
|6-9
|3
|
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|3
|1
|0
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|3
|
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|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
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|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Динамо Мх
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
15
|Пари НН
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
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|3.08
|15:00
|
Акрон – Динамо
|0 : 2
|3.08
|17:30
|
Зенит – Ростов
|5 : 0
|3.08
|20:00
|
Рубин – Химки
|2 : 3
|4.08
|15:30
|
ЦСКА – Оренбург
|5 : 1
|4.08
|17:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|4.08
|20:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|4.08
|20:30
|
Динамо Мх – Пари НН
|- : -
|5.08
|20:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
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ЖК
|Г
|
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Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|3
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
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