Сайто вернулся в общую группу «Рубина»
14:20
Пресс-служба «Рубина» в Twitter сообщила, что японский полузащитник Мицуки Сайто вернулся в общую группу.
16 февраля стало известно, что футболист успешно прооперирован в Финляндии. На восстановление потребуется около четырех месяцев.
«Чувствую себя отлично. Целых два с половиной месяца я тренировался индивидуально. Я безумно счастлив вернуться на поле и быть с командой», — рассказал футболист.
8 мая «Рубин» сыграет с тульским «Арсеналом». Начало — в 16.30 (мск).
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