Сайто вернулся в общую группу «Рубина»

Пресс-служба «Рубина» в Twitter сообщила, что японский полузащитник Мицуки Сайто вернулся в общую группу.

16 февраля стало известно, что футболист успешно прооперирован в Финляндии. На восстановление потребуется около четырех месяцев.

«Чувствую себя отлично. Целых два с половиной месяца я тренировался индивидуально. Я безумно счастлив вернуться на поле и быть с командой», — рассказал футболист.

8 мая «Рубин» сыграет с тульским «Арсеналом». Начало — в 16.30 (мск).