Ловрен рассказал, как помог пострадавшим от землетрясения в Хорватии

Защитник «Зенита» Деян Ловрен высказался на тему землетрясений, потрясших Хорватию в декабре 2020 года. Он подчеркнул, что приютил пострадавших в своем отеле, и четыре семьи до сих пор живут там.

— Впервые за 15 лет я никуда не уехал зимой, — отметил Ловрен. — Находился только дома. Все из-за землетрясений в Хорватии. Я чувствовал, что должен остаться и помочь своим землякам, ведь дома многих были разрушены — по-моему, 30-40 тысяч человек остались без жилья. Это достаточно много. Так что я остался в Хорватии, в своем отеле — убирался, чистил столы и предоставлял еду всем нуждающимся (у Ловрена в хорватском городе Новаля есть собственная гостиница Joel, которая в декабре стала убежищем для 16 семей — Прим. «СЭ»). Я все делал сам. Мне помогали папа, дядя, еще несколько волонтеров.

— Сколько семей сейчас живет в отеле?

— Четыре.

— Как долго вы им будете помогать?

— Зависит от многих вещей. Но мы попросили их хотя бы к марту-апрелю найти другое жилье, ведь нам нужно будет готовить гостиницу к сезону.

— Откуда все эти семьи?

— Из той части Хорватии, которая больше всего пострадала. Я живу в Загребе, а мой отель находится на острове.

— Почему помогаете вы, частное лицо? Правительство отмалчивается?

— Нет, тоже помогает пострадавшим. Но люди в Хорватии тоже заботятся друг о друге. И мне предлагали помощь — спрашивали, нужно ли поставлять еду тем, кто живет в отеле. Взаимопомощь — это замечательно.

(Гоша Чернов)

«Если придется выбирать, то выберу вакцину из России». Захватывающее интервью Деяна Ловрена