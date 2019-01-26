Лоренсо Мельгарехо: "Мы с Массимо уважали друг друга, но..."

Полузащитник "Спартака" Лоренсо Мельгарехо дал интервью "СЭ", в котором также ответил на самый популярный вопрос последних дней.

- Сейчас футболисты "Спартака" в своих интервью либо благодарят Массимо Карреру за совместную работу, либо предъявляют ему какие-то претензии. Вы в какой группе?

- Наверное, я отношусь к третьей группе. У меня нейтральное отношение. С одной стороны, не было проблем в отношениях с Массимо, мы уважали друг друга. С другой - я не всегда играл и вряд ли мог быть этим довольным – как и любой профессиональный футболист. Но продолжал тренироваться, ждал своего шанса и постепенно получал все больше игровой практики. В конце концов при позднем Каррере я играл достаточно. Что могу сказать? Желаю Массимо успехов в дальнейшем. Сложится – еще увидимся на футбольных полях.

- В России или Европе?

- Где угодно! (Дмитрий Зеленов)

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