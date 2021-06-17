Газзаев раскритиковал решение об увольнении Олича из ЦСКА

Четырехкратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА с ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал последние события в армейском клубе.

«Ситуация с назначением Ивицы Олича изначально выглядела странно. Весной было принято, на мой взгляд, поспешное и никому не понятное решение. Я не раз подчеркивал в своих интервью, что следовало позволить Виктору Гончаренко доработать сезон-2020/21 до конца и уже затем назначать Олича или какого-то другого тренера, который смог бы провести с командой полноценный подготовительный период перед новым сезоном. Но вместо этого человека без опыта самостоятельной работы кинули в воду и сказали — как хочешь, так и выплывай. Олич был очень хорошим футболистом и является прекрасным человеком. Но он абсолютно неопытный тренер. В результате команда впервые за 20 лет не попала в еврокубки. А потом молодого специалиста взяли и уволили. Разве можно было так поступать с тренером?! Раз вы его пригласили, так дайте ему провести полноценный сбор, и уже по итогам этого сезона нужно принимать решение

А сегодня готового кандидата на замену Оличу, как выяснилось, нет. Непонятно, кого будут назначать. Слухи ходят такие, что верить в них не очень хочется. А Алексей Березуцкий, который сейчас исполняет обязательности главного тренера, также не имеет опыта самостоятельной работы", — сказал Газзаев.

Также бывший тренер армейцев отметил, что в нынешних действиях клуба не просматривается явной стратегии:

«Любое решение должно быть взвешенным и обдуманным. И в любом решении должна быть логика. ЦСКА в этом плане всегда отличался стабильностью и наличием четкой стратегии. Да, кадровые ошибки бывают у всех, но в целом политика клуба при Евгении Гинере на протяжении долгих лет была очень логичной и взвешенной, за исключением последнего сезона. На данный момент в ЦСКА принимаются непонятные, необдуманные и совершенно непрофессиональные решения, которые шокируют весь спортивный мир, и не только в России. В этих решениях не просматривается никакой логики или стратегии. И это сказывается на результате.

Вчера команда вышла из отпуска и толком не понимает, кто и как ее будет готовить к сезону. Это не от большого профессионализма", — сказал Газзаев.

15 июня ЦСКА объявил об уходе Ивицы Олича, исполняющим обязанности главного тренера назначен Алексей Березуцкий. Хорватский тренер возглавил клуб по ходу сезона и проработал всего 83 дня.

По итогам сезона-2020/21 ЦСКА занял 6-е место в Тинькофф РПЛ и не попал в еврокубки впервые за 20 лет.