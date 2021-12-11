Ломовицкий может перейти из «Спартака» в «Рубин»
По информации «СЭ», «Рубин» заинтересован в приобретении полузащитника «Спартака» Александра Ломовицкого. Клубы ведут переговоры по поводу возможного трансфера и могут закрыть сделку в ближайшее время.
23-летний футболист является воспитанником академии московского клуба.
В этом сезоне он провел за красно-белых 13 матчей во всех турнирах, отметившись 1 результативной передачей.
В прошлом сезоне «Спартак» отдавал Ломовицкого в аренду тульскому «Арсеналу».
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