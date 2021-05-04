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Полузащитник «Арсенала» Ломовицкий изолирован из-за симптомов ОРВИ

17:47
Александр Ломовицкий. Фото ФК «Арсенал».
Александр Ломовицкий. Фото ФК «Арсенал».
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Главный врач «Арсенала» Александр Резепов рассказал о травмированных и больных в составе команды из Тулы.

— Сейчас в лазарете три футболиста. Роберт Бауэр не сыграл со «Спартаком» из-за болей в пояснице, которые почувствовал на предыгровой тренировке. Сейчас Роберт активно восстанавливается, надеемся, он сможет принять участие в матче с «Рубином».

У Александра Ломовицкого, который также не играл против «Спартака», проявился симптом ОРВИ. Экспресс-анализ на антитела к коронавирусной инфекции дал положительный результат, при этом ПЦР-мазок был отрицательным. Учитывая неспокойную ситуацию, связанную с распространением COVID-19, мы изолировали Александра, в ближайшее время он пройдет дополнительное тестирование к матчу с «Рубином». Отмечу, что самочувствие у Ломовицкого хорошее.

Георги Костадинов в игре со «Спартаком» повредил голеностоп. Сегодня в Москве он проходит медобследование, после которого станут понятны сроки восстановления. Однако могу предположить, что к субботнему матчу с «Рубином» болгарский полузащитник вряд ли успеет вернуться в состав, — приводит слова врача сайт туляков.

Ранее, 4 мая, Eurostavka сообщила, что 23-летний Ломовицкий не смог принять участие в игре 28-го тура со «Спартаком» (1:2) из-за коронавируса.

«Арсенал» 8 мая в матче 29-го тура чемпионата России сыграет дома с казанским «Рубином».

Агент Ломовицкого объяснил неучастие игрока в матче «Арсенала» со «Спартаком»

Дополнительная информация:

https://www.arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/troe-v-lazarete-arsenala040521/

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