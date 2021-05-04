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Агент Ломовицкого объяснил неучастие игрока в матче «Арсенала» со «Спартаком»

15:38
Александр Ломовицкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Ломовицкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Валериюс Мижигурскис, агент полузащитника «Арсенала» Александра Ломовицкого, прокомментировал «СЭ» состояние футболиста, который пропустил матч 28-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком» (1:2).

Ранее, 4 мая, Eurostavka сообщила, что 23-летний российский футболист не смог принять участие в игре с красно-белыми из-за коронавируса.

«У Ломовицкого травма приводящей мышцы. Из-за нее он пропустил матч со «Спартаком». Надеюсь, к игре с «Рубином» восстановится», — сказал Мижигурскис.

В текущем сезоне Ломовицкий провел 28 матчей за туляков, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. Хавбек принадлежит «Спартаку», игрок выступает за «Арсенал» на правах аренды.

(Артем Калинин)

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