Агент Ломовицкого объяснил неучастие игрока в матче «Арсенала» со «Спартаком»
15:38
Валериюс Мижигурскис, агент полузащитника «Арсенала» Александра Ломовицкого, прокомментировал «СЭ» состояние футболиста, который пропустил матч 28-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком» (1:2).
Ранее, 4 мая, Eurostavka сообщила, что 23-летний российский футболист не смог принять участие в игре с красно-белыми из-за коронавируса.
«У Ломовицкого травма приводящей мышцы. Из-за нее он пропустил матч со «Спартаком». Надеюсь, к игре с «Рубином» восстановится», — сказал Мижигурскис.
В текущем сезоне Ломовицкий провел 28 матчей за туляков, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. Хавбек принадлежит «Спартаку», игрок выступает за «Арсенал» на правах аренды.
(Артем Калинин)
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