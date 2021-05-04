Агент Кучаева сообщил о состоянии хавбека ЦСКА после восстановления от травмы

Александр Клюев, агент полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, рассказал «СЭ» о состоянии российского футболиста, который ранее вернулся после травмы икроножной мышцы. Игрок получил повреждение в марте.

«Если сыграл — значит восстановился. Понятно, что он не в самых оптимальных кондициях. Но на оставшиеся игры он выложится по максимуму. Костя понимает, какая сейчас ситуация в команде. И даже несмотря на дискомфорт он приложит все силы, чтобы помочь ЦСКА в решении задач», — сказал Клюев «СЭ».

В нынешнем сезоне 23-летний Кучаев принял участие в 24 матчах за ЦСКА, в которых забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи. Во встрече 28-го тура РПЛ с «Уфой» (1:1) хавбек впервые после травмы вышел на поле.

(Артем Бухаев)