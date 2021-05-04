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«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Арсеналом»

19:12
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«Арсенал» проиграл «Спартаку» (1:2) в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ.

Красно-белые вышли вперед на 21-й минуте, когда Виктор Мозес накрутил соперника на правом фланге и навесил к воротам, откуда Александр Соболев головой переправил мяч в сетку. Хозяева восстановили паритет благодаря автоголу на 45-й минуте — пытаясь прервать прострел Луки Джорджевича, Илья Кутепов срезал мяч в свои ворота. Окончательный результат на табло установил Джордан Ларссон, который на 76-й минуте удачно замкнул передачу от Мозеса.

Пресс-служба «Спартака» выложила видеоотчет о матче.

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