«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Арсеналом»
19:12
«Арсенал» проиграл «Спартаку» (1:2) в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ.
Красно-белые вышли вперед на 21-й минуте, когда Виктор Мозес накрутил соперника на правом фланге и навесил к воротам, откуда Александр Соболев головой переправил мяч в сетку. Хозяева восстановили паритет благодаря автоголу на 45-й минуте — пытаясь прервать прострел Луки Джорджевича, Илья Кутепов срезал мяч в свои ворота. Окончательный результат на табло установил Джордан Ларссон, который на 76-й минуте удачно замкнул передачу от Мозеса.
Пресс-служба «Спартака» выложила видеоотчет о матче.
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры
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