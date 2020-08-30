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«Локомотив» — «Зенит»: в перерыве чествовали железнодорожников, победивших в чемпионате по пляжному футболу

17:02

В перерыве матча 6-го тура Тинькофф-РПЛ «Локомотив» — «Зенит» на «РЖД Арене» чествовали команду «Локомотив» по пляжному футболу.

Железнодорожники выиграли чемпионат России-2020, победив в финале «Спартак» 4:3.

«Локо» в пятый раз выиграл чемпионат, повторив рекорд чемпиона двух предыдущих лет петербургского «Кристалла».

Ранее «Локо» завоевывал золото чемпионатов России в 2010, 2011, 2012 и 2017 году.

Трансляция матча «Локомотив» — «Зенит»

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