В большом интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру первый гендиректор «Спартака» времен Леонида Федуна Юрий Первак высказался о возможности своего возвращения на руководящий пост в клубе.

— Варианты вернуться в большой футбол за эти годы были?

— Были, но называть их сейчас не хотел бы. Были и разговоры, и даже переговоры. Но где-то быстро и неожиданно менялось высшее руководство, после чего все сворачивалось. Думаю, что и сейчас не поздно работать — от футбола далеко не ушел, за всеми процессами внимательно наблюдаю и с людьми общаюсь. Но дальше уже все зависит не от меня.

— Если бы Леонид Федун сейчас позвал вас, как он выразился 16 лет назад, расчищать авгиевы конюшни еще раз — как бы отреагировали?

— Может, и согласился бы, но на строго определенных условиях.

— Каких?

— Чтобы мне никто не мешал, и дали время. А они с Заремой чтобы сидели и созерцали футбол. Помогать мне не надо. И я точно не буду ни под кого ложиться и ни на кого стучать. Так, как на меня стучал Федуну один из тогдашних руководителей. Все это создает в клубе нездоровую атмосферу, которая переносится на команду. А игроки должны спокойно играть в футбол!