Экс-гендиректор Юрий Первак — о возможности возвращения в клуб: «Только если мне не будут мешать»
В большом интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру первый гендиректор «Спартака» времен Леонида Федуна Юрий Первак высказался о возможности своего возвращения на руководящий пост в клубе.
— Варианты вернуться в большой футбол за эти годы были?
— Были, но называть их сейчас не хотел бы. Были и разговоры, и даже переговоры. Но где-то быстро и неожиданно менялось высшее руководство, после чего все сворачивалось. Думаю, что и сейчас не поздно работать — от футбола далеко не ушел, за всеми процессами внимательно наблюдаю и с людьми общаюсь. Но дальше уже все зависит не от меня.
— Если бы Леонид Федун сейчас позвал вас, как он выразился 16 лет назад, расчищать авгиевы конюшни еще раз — как бы отреагировали?
— Может, и согласился бы, но на строго определенных условиях.
— Каких?
— Чтобы мне никто не мешал, и дали время. А они с Заремой чтобы сидели и созерцали футбол. Помогать мне не надо. И я точно не буду ни под кого ложиться и ни на кого стучать. Так, как на меня стучал Федуну один из тогдашних руководителей. Все это создает в клубе нездоровую атмосферу, которая переносится на команду. А игроки должны спокойно играть в футбол!
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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