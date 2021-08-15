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Экс-гендиректор Юрий Первак — о возможности возвращения в клуб: «Только если мне не будут мешать»

16:30
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В большом интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру первый гендиректор «Спартака» времен Леонида Федуна Юрий Первак высказался о возможности своего возвращения на руководящий пост в клубе.

Леонид Федун.«Алекперов сказал мне: «Потерпи, Федун наиграется». С тех пор прошло 16 лет». Большое интервью бывшего гендиректора «Спартака» Юрия Первака

— Варианты вернуться в большой футбол за эти годы были?

— Были, но называть их сейчас не хотел бы. Были и разговоры, и даже переговоры. Но где-то быстро и неожиданно менялось высшее руководство, после чего все сворачивалось. Думаю, что и сейчас не поздно работать — от футбола далеко не ушел, за всеми процессами внимательно наблюдаю и с людьми общаюсь. Но дальше уже все зависит не от меня.

— Если бы Леонид Федун сейчас позвал вас, как он выразился 16 лет назад, расчищать авгиевы конюшни еще раз — как бы отреагировали?

— Может, и согласился бы, но на строго определенных условиях.

— Каких?

— Чтобы мне никто не мешал, и дали время. А они с Заремой чтобы сидели и созерцали футбол. Помогать мне не надо. И я точно не буду ни под кого ложиться и ни на кого стучать. Так, как на меня стучал Федуну один из тогдашних руководителей. Все это создает в клубе нездоровую атмосферу, которая переносится на команду. А игроки должны спокойно играть в футбол!

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
Зенит 0
1-й тайм

П2

32%

1.74

1X

23%

2.17

Обе забьют - да

17%

1.69
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Манчестер Сити

П2

33%

1.66

ТБ 2

25%

1.52

Обе забьют - нет

15%

1.82
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Урал 0
Матч завершен

П1

35%

1.42

ИТБ1 (1.5)

27%

1.54

Ф1 (-1)

18%

1.63

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Игорь Рабинер все материалы автора

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