РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Локомотив» — «Зенит»: почему не назначен пенальти в пользу гостей?

19:04
Эпизод матча 6-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит». Эпизод матча 6-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит». Эпизод матча 6-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит». Эпизод матча 6-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит».
Эпизод матча 6-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит».
Теги:

На 28-й минуте матча 6-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Зенит» (0:0) арбитр Владимир Москалев не назначил пенальти в ворота железнодорожников после единоборства Ведрана Чорлуки и Сердара Азмуна в штрафной площади хозяев поля.

Защитник, похоже, слегка наступил на боковую часть левого голеностопа соперника. Нападающий пробежал несколько шагов и только потом упал на газон. Ни судья, ни его видеоассистенты Николай Волошин и Максим Гаврилин не зафиксировали нарушение правил. Предположу, что руководство департамента судейства РФС поддержит решение бригады, которая не наказала «Локо» 11-метровым ударом. (Александр Бобров)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
49
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир