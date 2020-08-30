На 28-й минуте матча 6-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Зенит» (0:0) арбитр Владимир Москалев не назначил пенальти в ворота железнодорожников после единоборства Ведрана Чорлуки и Сердара Азмуна в штрафной площади хозяев поля.

Защитник, похоже, слегка наступил на боковую часть левого голеностопа соперника. Нападающий пробежал несколько шагов и только потом упал на газон. Ни судья, ни его видеоассистенты Николай Волошин и Максим Гаврилин не зафиксировали нарушение правил. Предположу, что руководство департамента судейства РФС поддержит решение бригады, которая не наказала «Локо» 11-метровым ударом. (Александр Бобров)