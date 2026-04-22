«Локомотив» — «Зенит»: прямая трансляция матча РПЛ

«Локомотив» и «Зенит» сыграют в 26-м туре РПЛ в среду, 22 апреля. Матч в Москве на «РЖД Арене» начнется в 19.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи железнодорожников и зенитовцев.

Чемпионат России. Премьер-лига. 26-й тур.

22 апреля, 19:45. РЖД Арена (Москва)

Ключевые события и результат игры «Локомотив» — «Зенит» также изучайте в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей.

Игру «Локомотив» — «Зенит» в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Эфир начнется в 19.00 мск, за 45 минут до игры. Трансляция также пройдет на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» в окне ретрансляции эфира федерального канала по платной подписке.

В 25 турах чемпионата России «Локомотив» набрал 48 очков и занимал третье место, у «Зенита» — 55 очков и первая строчка в таблице.

Предыдущим соперником красно-зеленых был «Оренбург» (1:0), а питерцы обыграли махачкалинское «Динамо» (1:0).

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