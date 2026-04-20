«Локомотив» — «Зенит»: дата и время начала матча РПЛ, где смотреть

«Локомотив» и «Зенит» встретятся в матче 26-го тура чемпионата России в среду, 22 апреля. Игра будет проходить на «РЖД Арене» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи москвичей и петербуржцев. За ключевыми событиями и результатом игры «Локомотив» — «Зенит» также можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 26-й тур.

22 апреля, 19:45. РЖД Арена (Москва)

В прямом эфире игру будут показывать канал и сайт «Матч ТВ», а вместе с ними онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 55 очков в 25 турах. «Локомотив» располагается на третьей строчке с 48 очками. В предыдущем матче Российской премьер-лиги «Локомотив» победил «Оренбург» (1:0), а «Зенит» с тем же счетом обыграл махачкалинское «Динамо».