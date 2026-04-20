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Радимов — о чемпионской гонке в РПЛ: «Нас ждет огненная концовка»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов в разговоре с «СЭ» прокомментировал выход сине-бело-голубых на первую строчку таблицы РПЛ.

«Сможет ли «Зенит» удержать первое место? Такой калейдоскоп в конце года! После следующего тура ничему не удивлюсь. Обыграть «Локомотив» на выезде на заказ тоже не так просто. С другой стороны, и «Краснодар» едет в Москву к «Спартаку». Я думаю, нас ждет огненная и интересная концовка. Это не может не радовать. А то, что «Зенит» вышел на первое место, это хорошо. Особенно при том, что в последнем матче был качественный футбол. «Зенит» может играть и лучше, но в целом достойно смотрелись. Понравились и те замены, которые сделал Семак. Потому что заменить Вендела на молодого Кондакова не каждый тренер решится. Даже Андрюша (главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев. — Прим. «СЭ») не решится на такое», — сказал Радимов «СЭ».

«Зенит» после победы над махачкалинским «Динамо» (1:0) набрал 55 очков и возглавил таблицу чемпионата России. «Краснодар» сыграл вничью с «Балтикой» (2:2) и опустился на вторую строчку (54 очка).

&laquo;Балтика&raquo; сыграла вничью с &laquo;Краснодаром&raquo;, &laquo;Зенит&raquo; обыграл &laquo;Динамо&raquo; Мх.«Балтика» без тренера, основного вратаря и снайпера лишила «быков» лидерства. «Зенит» первый 13 месяцев спустя

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Владислав Радимов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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«Локомотив» — «Зенит»: дата и время начала матча РПЛ, где смотреть

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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