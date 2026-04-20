Радимов — о чемпионской гонке в РПЛ: «Нас ждет огненная концовка»

Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов в разговоре с «СЭ» прокомментировал выход сине-бело-голубых на первую строчку таблицы РПЛ.

«Сможет ли «Зенит» удержать первое место? Такой калейдоскоп в конце года! После следующего тура ничему не удивлюсь. Обыграть «Локомотив» на выезде на заказ тоже не так просто. С другой стороны, и «Краснодар» едет в Москву к «Спартаку». Я думаю, нас ждет огненная и интересная концовка. Это не может не радовать. А то, что «Зенит» вышел на первое место, это хорошо. Особенно при том, что в последнем матче был качественный футбол. «Зенит» может играть и лучше, но в целом достойно смотрелись. Понравились и те замены, которые сделал Семак. Потому что заменить Вендела на молодого Кондакова не каждый тренер решится. Даже Андрюша (главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев. — Прим. «СЭ») не решится на такое», — сказал Радимов «СЭ».

«Зенит» после победы над махачкалинским «Динамо» (1:0) набрал 55 очков и возглавил таблицу чемпионата России. «Краснодар» сыграл вничью с «Балтикой» (2:2) и опустился на вторую строчку (54 очка).