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«Локомотив» выразил соболезнования в связи со смертью Рейнгольда

21:04
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«Локомотив» в своем Twitter выразил соболезнования в связи со смертью бывшего игрока «Спартака» и сборной СССР Валерия Рейнгольда, который скончался сегодня на 78-м году жизни.

— Сегодня на 78-м году жизни умер известный советский футболист Валерий Рейнгольд, — говорится в сообщении. — ФК «Локомотив» выражает свои соболезнования родным и близким Валерия Леонидовича.

Рейнгольд выступал за «Спартак» с 1960 по 1967 год и за это время стал чемпионом СССР в 1962 году, а также выиграл Кубок страны в 1963 и 1965 годах. Затем он выступал за воронежский «Труд» и «Шинник».

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