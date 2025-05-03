«Локомотив» впервые в XXI веке выпустил полностью российский стартовый состав на матч РПЛ

«Локомотив» выпустил на матч 27-го тура РПЛ против «Оренбурга» состав, полностью состоящий из российских футболистов.

Железнодорожники впервые в XXI веке вышли на игру чемпионата России с 11 россиянами на поле, сообщает Opta. Также это четвертый подобный случай для московских клубов в этом столетии. До «Локомотива» стартовый состав из россиян дважды выпускал «Торпедо» (оба раза — в 2022 году) и один раз — «Динамо» (в 2015 году).

У «Локомотива» в заявке на матч с «Оренбургом» присутствуют трое иностранцев: защитники Лукас Фассон (Бразилия), Жерзино Ньямси (Франция) и Сесар Монтес (Мексика).