3 мая, 17:30

«Краснодар» — «Рубин»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Краснодар» и «Рубин» встретятся в чемпионате России 3 мая
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Краснодар» и «Рубин» встретятся в 27-м туре чемпионата России в субботу, 3 мая. Матч на «Арене Краснодар» начинается в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча лидера РПЛ с казанским клубом. Ключевые события и результат игры «Краснодар» — «Рубин» можно также отслеживать в нашем матч-центре.

Трансляция игры «Краснодар» — «Рубин» пройдет на каналах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир федерального канала начинается в 19.15, за 15 минут до стартового свистка.

Кроме того, онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko Спорт» показывают игру в ретрансляции эфира «Матч ТВ» (при наличии подписки).

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.
03 мая, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
2:1
Рубин

После 26 туров «Краснодар» с 58 очками занимает первое место в таблице премьер-лиги, «Рубин» с 39 очками идет в чемпионате седьмым.

«Быки» в предыдущем матче в лиге обыграли махачкалинское «Динамо» (3:2), а казанцы — выиграли у «Факела» (2:1).

РПЛ
ФК Краснодар
ФК Рубин (Казань)
