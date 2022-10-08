Бывший нападающий «Локомотива» Роман Павлюченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал увольнение Томаса Цорна и Йозефа Цинбауэра из московского клуба.

«Обидно за клуб. Они развалили его. «Локомотив» боролся за высокие места, за чемпионство, а сегодня на глазах все разрушается. Хорошо, что Цорн и Циннбауэр ушли, но лучше бы они сами покинули клуб. Это их самое полезное действие в клубе, действуют во благо клуба. Особенно если посмотреть на турнирную таблицу. Может быть, у Цорна и Циннбауэра стояли другие задачи, о которых мы не знали. Болельщиков «Локомотива» жалко», — сказал Павлюченко корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

В 12-м туре команда Йозефа Циннбауэра уступила «Сочи» (0:4). До этого было три подряд поражения — от «Урала», «Спартака», «Факела» и «Ахмата». Общий счет — 3:13.

«Локомотив» идет в зоне переходных матчей за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне, расположившись на 14-й позиции с 9 очками. Отрыв железнодорожников от зоны прямого вылета в первую лигу составляет одно очко.