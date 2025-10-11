Глушаков: «В будущем я себя вижу тренером или менеджером»

Экс-полузащитник «Спартака» и «Локомотива» Денис Глушаков заявил, что хотел бы стать тренером или менеджером.

«Даже не задумываюсь о будущем. Хочется этот день закончить на хорошей ноте. А дальше...У меня есть лицензия. Но мне кажется, что я еще не убил в себе футболиста. Мне кажется, нужно начать тренировать детей или побыть с опытными тренерами в одной команде, чтобы набраться опыта. Тренировать «Спартак» или «Локомотив» я еще не созрел. В будущем я себя вижу тренером или менеджером», — сказал Глушаков.

«Какой тебе еще нужен опыт? Иди и работай! Бери команду из первой или второй лиги и начинай работать. У тебя есть энтузиазм. Чего тебе опыта набираться?» — добавил в этот момент Юрий Семин.

11 октября 38-летнего Глушакова проведет прощальный матч с участием экс-игроков «Спартака» и «Локомотива». Встреча на «Арене Химки» начнется в 16.30 по московскому времени.