«Локомотив» — «Спартак»: Батраков оформил хет-трик

«Локомотив» забил четвертый мяч в ворота «Спартака» в матче 4-го тура РПЛ — 4:2.

На 86-й минуте отличился Алексей Батраков. Полузащитник хозяев оформил хет-трик.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.