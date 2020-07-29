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«Локомотив» сообщил о переходе 18-летнего Жалолиддинова

19:06
Жасур Жалолиддинов. Фото ФК «Локомотив»
Жасур Жалолиддинов. Фото ФК «Локомотив»
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Полузащитник «Бунедкора» Жасур Жалолиддинов подписал контракт с «Локомотивом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 18-летним узбеком рассчитано на пять лет. Хавбек будет выступать под 23-м номером.

— Конечно, я уже многое знаю о «Локомотиве», — цитирует Жалолиддинова официальный сайт клуба. — Еще до перехода посмотрел фильм о чемпионстве, изучил историю клуба, знаю, какие футболисты играют в команде. Хочу познакомиться с Алексеем Миранчуком, мы играем в одном стиле, и я тоже левша. Немного волнуюсь, но это хорошо, потому что чувствую ответственность. Когда начинается матч, волнение проходит.

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/22475

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