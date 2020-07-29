«Локомотив» сообщил о переходе 18-летнего Жалолиддинова

Полузащитник «Бунедкора» Жасур Жалолиддинов подписал контракт с «Локомотивом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 18-летним узбеком рассчитано на пять лет. Хавбек будет выступать под 23-м номером.

— Конечно, я уже многое знаю о «Локомотиве», — цитирует Жалолиддинова официальный сайт клуба. — Еще до перехода посмотрел фильм о чемпионстве, изучил историю клуба, знаю, какие футболисты играют в команде. Хочу познакомиться с Алексеем Миранчуком, мы играем в одном стиле, и я тоже левша. Немного волнуюсь, но это хорошо, потому что чувствую ответственность. Когда начинается матч, волнение проходит.