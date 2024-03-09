«Локомотив» дома в Москве на стадионе «РЖД Арена» примет «Сочи» в матче 20-го тура чемпионата России по футболу 10 марта. Игра начнется в 16.30 по московскому времени.

Видеотрансляция поединка «Локомотив» — «Сочи» пройдет на канале «Матч Премьер» для всех зрителей, у которых есть платная подписка на сервис. Начало прямого эфира — в 16.20 мск. Следить за ключевыми событиями противостояния РПЛ можно с помощью матч-центра «СЭ».

«Локомотив» главного тренера Михаила Галактионова располагается на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ с 31 баллом после 19 туров. «Сочи» Роберта Морено идет на 16-м месте с 12 очками после 19 матчей.

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