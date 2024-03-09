Быстров раскритиковал «Краснодар»: «Не понимаю, как можно говорить о чемпионских амбициях, когда только ноешь о судействе»

Экс-футболист сборной России Владимир Быстров в комментарии для «СЭ» высказался об игре «Краснодара» во второй части РПЛ.

«Вообще не понимаю, как можно говорить о каких-то чемпионских амбициях, когда только ноешь о судействе. Это чересчур даже для них. Не вижу у них коллектива, команды, и футболистов, которые будут биться друг за друга. То, что было у них раньше, сейчас куда-то делось. Один делает нелепые отмашки, другой катится в ненужный момент и фолит. Так можно бороться только за чемпионство дублей», — сказал Быстров «СЭ».

После победы над «Уралом» «Зенит» с 40 очками вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата России. Сине-бело-голубые теперь опережают идущий вторым «Краснодар» на одно очко.