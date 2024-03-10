«Локомотив» — «Сочи»: гости снова сравняли счет

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«Сочи» сравнял счет в матче против «Локомотива» в 20-м туре РПЛ — 2:2.

На 51-й минуте после углового забил защитник сочинцев Марсело Алвес.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Сочи».