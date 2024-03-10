«Локомотив» — «Сочи»: Карпукас получил вторую желтую карточку, хозяева остались в меньшинстве

«Локомотив» остался в меньшинстве в матче против «Сочи» в 20-м туре РПЛ.

На 52-й минуте вторую желтую карточку получил хавбек хозяев Артем Карпукас. За минуту до этого сочинцы сравняли счет матча — 2:2.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Сочи».