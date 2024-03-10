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10 марта, 17:35

Агент Гойковича: «В «Оренбурге» открыто сказали — если Ренато не продлит контракт, не будет играть»

Алина Савинова
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Футбольный агент Ромео Филипович прокомментировал ситуацию с отсутствием игровой практики у защитника «Оренбурга» Ренато Гойковича.

Ранее 28-летний боснийский футболист отказался продлевать контракт с оренбургской командой. После зимнего перерыва он ни разу не вышел на поле.

«Со сборной Боснии проблем нет, Ренато вызван на предстоящие матчи. Что касается «Оренбурга», все понимают, почему он не играет — потому что не продлил контракт. В клубе открыто сказали, что если он не продлит контракт, то не будет играть. И это некорректно со стороны «Оренбурга». Во-первых, Ренато вывел клуб в премьер-лигу. Во-вторых, он не покинул клуб, когда начались события на Украине. В третьих, он вошел в число 11 лучших футболистов РПЛ прошлого сезона. В-четвертых, он был капитаном. И так «Оренбург» отплачивает ему за то, что он полностью отдавался клубу последние 4 года? Повторюсь, это некорректно, но мы тут ничего поделать не можем», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

В текущем сезоне Гойкович провел 18 матчей за «Оренбург». Он играет за российскую команду с 2020 года.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
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5
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 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
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