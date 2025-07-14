«Локомотив» — «Сочи»: дата и время начала матча 1-го тура РПЛ

«Локомотив» и «Сочи» сыграют в 1-м туре РПЛ 19 июля

«Локомотив» и «Сочи» проведут матч в 1-м туре РПЛ в субботу, 19 июля. Игра в Москве на «РЖД Арене» начинается в 18.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.

19 июля 2025, 18:00. РЖД Арена (Москва)

«СЭ» также ведет текстовые онлайн-трансляции отдельных матчей. Ключевые события и результат игры «Локомотив» — «Сочи» можно также отслеживать в нашем матч-центре.

Трансляция матча «Локомотив» — «Сочи» пройдет на канале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир стартует в 17.55, за пять минут до стартового свистка.

В чемпионате России-2024/25 железнодорожники набрали 53 очка и финишировали на шестом месте в турнирной таблице.

Сочинцы перешли в РПЛ из первой лиги посредством стыковых матчей, где играли вместо «Черноморца», который не получил лицензию для участия в премьер-лиге. В двухматчевом противостоянии подопечные Роберто Морено обыграли «Пари НН» (4:3).