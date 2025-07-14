«Акрон» — «Крылья Советов»: дата и время начала матча 1-го тура РПЛ

«Акрон» и «Крылья Советов» сыграют в 1-м туре РПЛ 19 июля

«Акрон» и «Крылья Советов» встретятся в 1-м туре чемпионата России в субботу, 19 июля. Матч на «Самара Арене» в Самаре начнется в 15.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.

19 июля 2025, 15:30. Самара Арена (Самара)

Трансляция игры «Акрон» — «Крылья Советов» пройдет на канале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир начинается в 15.25, за пять минут до стартового свистка.

«СЭ» также ведет текстовые онлайн-трансляции отдельных матчей. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Акрон» — «Крылья Советов» можно в нашем матч-центре.

В чемпионате России-2024/25 тольяттинцы заняли 9-е место с 35 очками, а самарцы — 10-е с 31 очком.

В премьер-лиге у соперников друг с другом всего две игры: в 14-м и 20-м турах прошлого сезона. В обоих матчах победил «Акрон» со счетом 2:0.