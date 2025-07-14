Переход в Россию не является приоритетным для нападающего «Аль-Ахли» Александера

Агент нападающего «Аль-Ахли» Александера Федерико Пасторелло прокомментировал «СЭ» информацию об интересе ЦСКА к 21-летнему бразильцу.

Ранее журналист Рабаналь Сафена сообщил, что ЦСКА сделал предложение по игроку в размере 5 миллионов евро.

«Мне ничего не известно об этом. Было ли бы интересно Александеру перейти в Россию? Это не самое лучшее предложение», — сказал Пасторелло «СЭ».

Александер в прошлом сезоне провел 17 матчей и отдал 1 голевую передачу. Контракт игрока с «Аль-Ахли» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.