«Локомотив» — «Рубин»: правильно ли засчитан гол железнодорожников?
На 17-й минуте матча 17-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Рубин» арбитр Сергей Карасев засчитал взятие ворот гостей, не определив нарушения правил со стороны Владислава Игнатьева. В том эпизоде вратарь казанской команды Никита Медведев выронил мяч, затем попытался поймать его, и в этот момент игрок железнодорожников нанес удар по мячу, отправив его в сетку.
Видеоассистенты Владимир Москалев и Алексей Стипиди провели проверку, но не стали вмешиваться в действия судьи.
У наших экспертов разные мнения по поводу вердикта Карасева. Одни считают, что вратарь не зафиксировал (не контролировал) мяч, значит, судьи правы, и гол засчитан верно.
При этом есть те, кто считает момент неочевидным, потому ВАР не должны были вмешиваться в действия рефери. Но часть экспертов уверены, что арбитр ошибочно засчитал взятие ворот, потому что ладони вратаря Медведева находились на мяче. (Александр Бобров)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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