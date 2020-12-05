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«Локомотив» — «Рубин»: правильно ли засчитан гол железнодорожников?

15:30
Скриншот эфира «Матч Премьер». Скриншот эфира «Матч Премьер». Скриншот эфира «Матч Премьер». Скриншот эфира «Матч Премьер». Скриншот эфира «Матч Премьер». Скриншот эфира «Матч Премьер».
Скриншот эфира «Матч Премьер».
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На 17-й минуте матча 17-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Рубин» арбитр Сергей Карасев засчитал взятие ворот гостей, не определив нарушения правил со стороны Владислава Игнатьева. В том эпизоде вратарь казанской команды Никита Медведев выронил мяч, затем попытался поймать его, и в этот момент игрок железнодорожников нанес удар по мячу, отправив его в сетку.

Скриншот эфира "Матч Премьер".
Скриншот эфира «Матч Премьер».

Видеоассистенты Владимир Москалев и Алексей Стипиди провели проверку, но не стали вмешиваться в действия судьи.

У наших экспертов разные мнения по поводу вердикта Карасева. Одни считают, что вратарь не зафиксировал (не контролировал) мяч, значит, судьи правы, и гол засчитан верно.

Скриншот эфира "Матч Премьер".
Скриншот эфира «Матч Премьер».

При этом есть те, кто считает момент неочевидным, потому ВАР не должны были вмешиваться в действия рефери. Но часть экспертов уверены, что арбитр ошибочно засчитал взятие ворот, потому что ладони вратаря Медведева находились на мяче. (Александр Бобров)

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