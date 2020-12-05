На 68-й минуте матча 17-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Рубин» арбитр Сергей Карасев после изучения видеоповторов правильно назначил 11-метровый удар в ворота казанской команды и наказал ее вратаря Никиту Медведева за грубый фол против Владислава Игнатьева.

Двумя минутами ранее, когда мяч находился в игре, голкипер врезался в железнодорожника, попав ему рукой в голову, а ногой — в корпус. Судья сначала нарушение правил не зафиксировал, хотя фол был очевидным. Он сделал это только после вмешательства видеоассистентов Владимира Москалева и Алексея Стипиди. Такое с Карасевым в этом чемпионате случилось не впервые.

(Александр Бобров)