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«Локомотив» — «Рубин»: может ли Карасев судить без ВАР?

15:50
5 декабря. Москва. «Локомотив» — «Рубин» — 3:1. Сергей Карасев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Сергей Карасев. Фото "СЭ"
5 декабря. Москва. «Локомотив» — «Рубин» — 3:1. Сергей Карасев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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На 68-й минуте матча 17-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Рубин» арбитр Сергей Карасев после изучения видеоповторов правильно назначил 11-метровый удар в ворота казанской команды и наказал ее вратаря Никиту Медведева за грубый фол против Владислава Игнатьева.

Двумя минутами ранее, когда мяч находился в игре, голкипер врезался в железнодорожника, попав ему рукой в голову, а ногой — в корпус. Судья сначала нарушение правил не зафиксировал, хотя фол был очевидным. Он сделал это только после вмешательства видеоассистентов Владимира Москалева и Алексея Стипиди. Такое с Карасевым в этом чемпионате случилось не впервые.

(Александр Бобров)

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