«Локомотив» — «Ротор»: почему не засчитан гол гостей?
22:30
На 87-й минуте матча 12-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Ротор» (1:2) Олег Кожемякин забил третий мяч волгоградцев, однако спустя пару минут арбитр Сергей Иванов его гол отменил. Правильно ли поступил судья?
Рефери принял такое решение после вмешательства видеоассистентов Алексея Матюнина и Егора Болховитина. Те обратили внимание Иванова на капитана «Ротора» Азата Байрыева. Тот оказался на траектории полета мяча, отвлек внимание вратаря Гильерме — значит, принял активное участие в игре, располагаясь за линией офсайда. Арбитр согласился с мнением своих видеопомощников, зафиксировал положение «вне игры», взятие ворот «Локомотива» не засчитал и назначил свободный удар. (Александр Бобров)
24 октября. Москва. «Локомотив» — «Ротор» — 1:2. Отмена гола Олега Кожемякина.
24 октября. Москва. «Локомотив» — «Ротор» — 1:2. Проверка гола Олега Кожемякина.
24 октября. Москва. «Локомотив» — «Ротор» — 1:2.
24 октября. Москва. «Локомотив» — «Ротор» — 1:2.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 12-й тур. «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...