На 87-й минуте матча 12-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Ротор» (1:2) Олег Кожемякин забил третий мяч волгоградцев, однако спустя пару минут арбитр Сергей Иванов его гол отменил. Правильно ли поступил судья?

Рефери принял такое решение после вмешательства видеоассистентов Алексея Матюнина и Егора Болховитина. Те обратили внимание Иванова на капитана «Ротора» Азата Байрыева. Тот оказался на траектории полета мяча, отвлек внимание вратаря Гильерме — значит, принял активное участие в игре, располагаясь за линией офсайда. Арбитр согласился с мнением своих видеопомощников, зафиксировал положение «вне игры», взятие ворот «Локомотива» не засчитал и назначил свободный удар. (Александр Бобров)

24 октября. Москва. «Локомотив» — «Ротор» — 1:2. Отмена гола Олега Кожемякина.

24 октября. Москва. «Локомотив» — «Ротор» — 1:2. Проверка гола Олега Кожемякина.

24 октября. Москва. «Локомотив» — «Ротор» — 1:2.