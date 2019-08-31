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«Локомотив» — «Ростов»: Жоау Мариу остался в запасе железнодорожников

15:20
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Стали известны стартовые составы команд на матч восьмого тура чемпионата России «Локомотив» — «Ростов». Новичок «Локо» Жоау Мариу остался в запасе.

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Рыбус, Чорлука, Хеведес, Баринов, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Крыховяк, Смолов.

«Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Сигурдссон, Ионов, Еременко, Попов, Норманн, Саплинов, Шомуродов.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Локомотив — Ростов

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи




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