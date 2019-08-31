«Локомотив» — «Ростов»: Жоау Мариу остался в запасе железнодорожников
15:20
Стали известны стартовые составы команд на матч восьмого тура чемпионата России «Локомотив» — «Ростов». Новичок «Локо» Жоау Мариу остался в запасе.
? Стартовые составы на матч #ЛокоРостов#РПЛ pic.twitter.com/Dk4LvhDdVL— Российская Премьер-Лига (@rfpl) August 31, 2019
«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Рыбус, Чорлука, Хеведес, Баринов, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Крыховяк, Смолов.
«Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Сигурдссон, Ионов, Еременко, Попов, Норманн, Саплинов, Шомуродов.
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Дополнительная информация
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи