«Локомотив» — «Ростов»: Роналдо сравнял счет

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«Ростов» отыгрался в матче против «Локомотива» в 6-м туре РПЛ — 1:1.

На 13-й минуте за ростовчан отличился Роналдо.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Ростов».